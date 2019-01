31 Mart Seçimleriyle Beraber Yeni Bir Dönemin..."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "Şimdi 31 Mart seçimleri ile beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "Şimdi 31 Mart seçimleri ile beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. 2023'e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan İstanbul'da biz hedeflerle beraber yürüyeceğiz" dedi.



Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusunda televizyon, ajans ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



"DAHA AZ KONUŞACAĞIZ, DAHA FAZLA DİNLEYECEĞİZ" Toplantıda yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "84 gün var bugünden itibaren sandığa gitmeye. Bu süre içerisinde bütün adaylar olduğu gibi bizler de ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşerilerimizle çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ulaşacağız. Kendimizi anlatacağız, projelerimizi anlatacağız. Ama prensip olarak daha az konuşacağız, daha fazla dinleyeceğiz. İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil, gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"BU SEÇİMİN BİR GENEL SEÇİM HAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, İSTANBUL'A YAPILACAK BİR İYİLİK DEĞİL" İstanbul'da yarışacak iki aday gözüktüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bunlardan bir tanesi CHP ve millet ittifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de cumhur ittifakı adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde, İstanbul merkezli İstanbulluların sorunları beklentilerini geleceğini konuşacağımız bir seçim olması. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul'un konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım. Ümit ederim ki diğer partiler de bu hassasiyeti gösterir. Bunun şüphesiz en büyük faydası bu güzel şehre olacaktır" şeklinde konuştu.



"GEÇEN ÇEYREK ASRIN HER TÜRLÜ SEVABI İLE GÜNAHI İLE SORUMLUSU BİZİZ" İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, "1994 Recep Tayyip Erdoğan. O zaman Ak Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketi ile başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asrın her türlü sevabı ile günahı ile sorumlusu biziz. Şimdi 31 Mart seçimleri ile beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü 2023'tür. 2023'e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan İstanbul'da biz hedeflerle beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DA NORVEÇ'İN NÜFUSU KADAR ÖĞRENCİMİZ VAR" İstanbul'da genç ve dinamik bir nüfus olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"206 üniversitenin 61'i İstanbul'da. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yüzde 11.5'i İstanbul'da. Bu anlamıyla da İstanbul bir eğitim şehri. Okulu, okul öncesi eğimle, ilk orta liseyi birlikte düşündüğünüzde 3 milyon öğrencisi olan bir şehirden bahsediyoruz. Üniversite öğrencilerini de eklediğimiz zaman 4 milyona yakın öğrenci. Norveç'in nüfusu kadar öğrencimiz var. Ayrıca dünyadan da on binlerce öğrenci İstanbul'da üniversitelerde eğitim görüyor. Dolayısıyla eğitim turizmine ve kültürümüzün başka ülkelerde tanınmasına da bu öğrenciler vesile oluyor. İstanbul'a geçen yıl 12.5 milyon turist geldi. Önceki yıllar bu sayı 10 milyon altındaydı. Bu İstanbul'da son zamanlarda güvenlik ve asayişte kat edilen olumlu mesafenin bir sonucu. Dış ticaretimizin ithalat ihracat bir arada yüzde 56'sını İstanbul gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ekonomi açısından da kalbi niteliğinde bir şehir. 140 ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip İstanbul. Sanatın sinemanın edebiyatın da merkezi İstanbul" İstanbul'un sorunlarının olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Sorunu olmayan ölülerle delilerdir. Yaşayan herkesin sorunu var. İstanbul'da sorun nedir diye sordurdum ben vatandaşlara. Birinci şey ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde trafik en önce telaffuz edilen sorun. Bir de nüfus yoğunluğu ve kalabalık tarzında bir değerlendirme var" açıklamalarında bulundu.



"ŞİMDİ İSTANBUL'DA İSTANBUL 4.0 DÖNEMİ BAŞLADI" Dünyanın hızla değiştiğini anlatan Yıldırım, eski seçim dönemlerini hatırlatarak şunları söyledi:



"1994 kampanyası öncesi olsaydı. Orada ne konuşuluyordu. Çöp, susuzluk, hava kirliliği konuşuluyordu. Biz buna İstanbul 1-0 hizmet versiyonu diyoruz. Bu geride kaldı. Bilgisayarlarda işletim sistemleri versiyonları var. 1.0 versiyon sorunlar dönemi geride kaldı. Bazı ilçelerde hala bunlar var ama genel anlamda böyle bir sorunumuz yok. Şimdi İstanbul'da İstanbul 4.0 dönemi başladı. Hani endüstri 4.0 diye bir şey var ya. Her şeyin bilgi iletişim teknolojileri ile desteklendiği, yaşamın adeta elektronik araçlarla yönetilir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. İstanbul'un yeni hizmet dönemini de bir şeklide endüstri 4.0'a benzer İstanbul 4.0 olarak kabul edebiliriz"



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan En Yüksek Payı İstanbul Aldı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor