, "Yolumuz aydınlık bir yol. Bugün bu güneş bize aydınlık bir yolu gösteriyor. Ben hep beraber el ele kol kola 31 Mart sonrası baharda buluşmak üzere diyorum" dedi

Karabağlar Belediyesi tarafından tekrar düzenlemesi yapılan Üçkuyular Mahallesi'ndeki park, "Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi 90. Yıl" adıyla açıldı. Parkta oturma alanları oyun ve spor gruplarının yanı sıra içinde 3 bine yakın kitabın bulunduğu "Çağlayan Irmak Kütüphanesi" de bulunuyor.

Açılış nedeniyle düzenlenen törene CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şube Başkanı Serap Tuna ve yöneticiler, meclis üyeleri ile Üçkuyular mahallesi sakinleri katıldı.

Başkanımızın büyük katkılarıyla gerçekleştirdik

Açılışta ilk konuşmayı mahalle muhtarı Mualla Candaş yaptı. Çalışmalarından dolayı Başkan Selvitopu'na teşekkür eden Candaş, yeni dönemde de tekrar birlikte çalışmak temennisinde bulundu.Türkiye Yardımsever Derneği Başkanı Serap Tuna ise, 137 şubelerininbulunduğunu belirtti ve il ve ilçelerinde parklara derneklerinin adını vermek üzere bir proje geliştirdiklerini hatırlatarak,"Başkanımızın büyük katkıları ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Her zaman bizim yanımızda,huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mumlar meşaleye dönüşecek

Haber Hürriyeti Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Irmak ise "Muhittin Selvitopu'na, tüm konuklar ve eğitim gönüllüleri adına binlerce kez teşekkür ediyorum. Biz aydınlanma yolunda bir mum yak diyoruz. 29 köyümüze kütüphaneler koyduk. Bundan sonrada diğer mahallelerdeki parklara başkanımızla beraber kütüphane kurarak aydınlanma yolunda yaktığımız mumlar meşaleye dönüşür" dedi.Irmak ayrıca kütüphanelerin gönüllüsü emekli öğretmen 90 yaşındaki Huriye Soraç'ı da sahneye alarak emekleri için teşekkür etti.

Aydınlanmaya ve bilime çok ihtiyacımız var

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise İzmir'in güzel, güneşli bir gününde hem parkı hem de kütüphaneyi açtıklarını belirterek,"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi aydınlanmaya, bilime ve teknolojiyi öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Dünya ile boy ölçmek için bunları bilmek ve geliştirmek zorundasınız. Bilimi teknolojiyi yaratacak olan insandır. İşte bu kütüphanelerde çocuklarımız bilimle, kültürle teknoloji ile tanışacaklar. Dünyayı kavramayı öğrenecekler ve kendi ülkelerine katkı koymaya çalışacaklar. Biz bu parka Türkiye Yardım Sevenler Derneği adını verdik. 90 yıldan beri varlar. Kendilerini kutluyorum. 90 yıl boyunca yardım yaparak ayakta durmak kolay bir iş değil dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde böyle kuruluşlara ihtiyaç var" dedi.

İnsanlarımızı hurafelere değil, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü gibi bilimle, kültürle ve sanatla buluşturmanın önemine değinen Selvitopu,"Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karabağlar'ın 58 mahallesine açacağımız semt merkezleri ve kültür merkezleri ile insanlarımızı bilimle, kültürle ve sanatla buluşturacağız. Her zaman onların yanında olacağız. Onları ayağımıza çağırmayacağız, Biz onların ayağına gideceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bakışımızı Karabağlar'ın 3600 sokağına da yayacağız. Hizmet anlayışımızın odağında insan var. Çevre var doğa var tüm bunlara saygı ile bakıp sahip çıkarak kentimizi geleceğe taşıyacağız. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz" dedi

Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz

Biryandaş gazetede yağmurda çıkan haberi değerlendiren Selvitopu "Belediyenin tavanı akmış onu haber yapmaya çalışıyorlar. Siz önce yaptığınız havaalanına bakın ne hale geldiğini görün, Karadeniz'deki otoyolların ne hale geldiğini görün. Tüm Türkiye bunları izliyor. Demiryollarını görün orada hayatını kaybedenleri görün. Bize şaşı ve kör gözle bakmaya çalışıyorlar ama Türkiye'deki 80 milyon insan her konuya nasıl bakacağını çok iyi biliyor. 31 Mart'ta da Karabağlar halkı,İzmir halkı nasıl gördüğünü de tüm Türkiye ye ve dünyaya gösterecektir. Bundan hiçbir kuşkumuz yoktur. Karabağlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü anlayıştan asla vazgeçmeyecektir" dedi.

31 Mart sonrası baharda buluşmak üzere

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Karabağlar'daki 500 bin insana aynı göz ve aynı anlayışla bakarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Selvitopu son olarak,"Yolumuz aydınlık bir yol. Bugün bu güneş bize aydınlık bir yolu gösteriyor. Ben hep beraber el ele kol kola 31 Mart sonrası baharda buluşmak üzere diyorum" dedi

Konuşmaların ardından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Vakıf Başkanı Serap Tuna ve Haber Hürriyeti Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Irmak, Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek plaket ve çiçek sundu. Ardından kurdele kesilerek "Çağlayan Irmak Kütüphanesi" hizmete açıldı. İzmir'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu kütüphane bütün mahallenin kullanabileceği bir aydınlanma evi olarak hizmet verecek. Kütüphane içerisinde roman, hikâye, araştırma, sağlık, kişisel gelişim başta olmak üzere 3 bine yakın kitap bulunacak.