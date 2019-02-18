"31 Mart'ta Büyük Bir Zafer Kazanacağız"

"YENİ BİR DESTAN YAZMAK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ"

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'nın da eşlik ettiği ev ziyaretlerinde vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Adayı Çınar, 31 Mart'ta yeni bir destan yazmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve kapı kapı dolaşarak vatandaşlara seçimlerin önemini anlatıp, destek istediklerini ifade etti.

"HEMŞERİLERİMİZİN DUA VE DESTEKLERİYLE YENİ BİR ZAFER KAZANACAĞIZ"

Gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Başkan Adayı Çınar, " Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Bu kutlu davanın neferleri olarak 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte ülkemizde yerel yönetimler hamlesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği istikamette yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 31 Mart'ta kıymetli hemşerilerimizin dua ve destekleriyle Yeşilyurt'ta büyük bir zafer kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Çünkü; beş yılda hayata geçirdiğimiz insan odaklı yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra 'Gönül Belediyeciliği' esas alan yeni projelerimizle Yeşilyurt'u daha fazla geliştirmeye ve büyütmekte kararlıyız. AK Partimizin verdiği sözü yerine getiren bir parti olduğunu 17 yıllık süreçte tüm milletimiz yakından gördü. Bu kutlu davaya inanmış yürekler olarak daha fazla çalışacağız, koşturacağız ve mücadele edeceğiz. 'Önce Millet Önce Memleket' diyerek ülkemize, kentimize ve ilçemize önümüzde ki beş yılda hizmet etmeye talibiz. Bizler sadece seçimde seçime gelip sizin kapınızı çalan, boş vaatlerde bulunanlardan asla olmadık. Ne söz verdiysek daha fazlasını yerine getirdik." dedi.

"GEDİK VE HIROĞLU MAHALLEMİZİN DEĞİŞİMİ İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bugüne kadar sürekli halka iç içe olduklarını dile getiren Başkan Adayı Çınar, " Makamda oturmaktan ziyade sürekli vatandaşlarla iç içe olmayı ön plana koyduk. Yaklaşık 8 aydır büyük bir onurla yaptığım Belediye Başkanlığım süresinde makamda beni fazla göremediniz, sürekli sahada sizlerle bir arada olduk. Gönüllere dokunarak hizmet yapmayı öncelik haline getirip, belediye kapılarını sonuna kadar açtık. Toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verdik, hiç kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik, herkese eşit ve tarafsız yaklaştık. Mesaimize sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sizlerin huzur ve mutluluğu için çalıştık. Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarına hizmet ederken asla yorulmuyoruz, aşk ve sevdayla hizmet ediyoruz.31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkarak kadim bir medeniyet kültürüne sahip Yeşilyurt'umuza daha fazla yatırımın gelmesini hep birlikte sağlayacağız. 2014 yılında göreve geldiğimiz de ilk yol çalışmamızı Gedik mahallemizde yapmıştık, buradaki hemşerilerimizin dualarıyla işlerimizin bereketi arttı ve sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol yenileme hizmetlerinde rekor üzerine rekor kırdık. Doğal atmosferi, yeşil alanlarıyla ilçemizin gözde bölgeleri arasında yer alan Gedik Mahallemizin şehrin içinde olmasına rağmen kenara itilmesine asla izin vermedik, gerek alt ve üst yapı hizmetlerimiz gerekse de sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerini tek bir noktada topladığımız Gedik Gençlik Merkezimiz ve diğer faaliyetlerimizle bu bölgemizin cazibesini artırdık. Aynı şekilde Hıroğlu mahallemizin de sosyal ve kültürel dokusuna değer katacak yatırımlar yaptık. Buradaki tarihi evlerimiz restore edip iç ve dış turizme kazandıracağız. Butik Evimiz, 3. Millet Kıraathanemiz ile Yöresel Yemeklerin satışının yapılacağı lokantamız faaliyete geçtiği zaman buranın değeri daha fazla artacak, yerli ve yabancı turistler bu bölgemize akın edecekler. Mahalle sakinlerimiz bu bölgedeki hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yakından görmektedir, şahittir. Ev ve mahalle toplantılarında gördüğümüz ilgi, alaka ve muhabbet, beş yılda doğru işler yaptığımızın açık bir göstergesidir. Bizler 'Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt' sloganımıza uygun hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin destekleriyle sandıktan zaferle çıkacağız, biz buna inanıyoruz."dedi.