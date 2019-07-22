31 Mart'ta mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, AK Parti'ye geçerek yeniden seçildi
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart yerel seçimleri sonucunun iptal edilmesinin ardından pazar günü yenilenen seçimlerde AK Parti adayı Ramazan Bozlak kazandı
Aksaray
'ın Gülağaç
ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart yerel seçimleri sonucunun iptal edilmesinin ardından pazar günü yenilenen seçimleri, iptal kararından sonra Büyük Birlik Partisi
'nden AK Parti
'ye geçen Ramazan Bozlak
kazandı.
Bozlak, bir önceki seçimlerde BBP adayı olarak kazanmış ancak AK Parti'nin YSK'ye yaptığı itiraz üzerine mazbatası iptal edilmişti. Pazar günü yapılan seçimlerde bu sefer AK Parti'den aday olan Bozlak, 1624 oyla belediye başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52
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