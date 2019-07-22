Son Dakika Haberleri: 31 Mart'ta mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, AK Parti'ye geçerek yeniden seçildi
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31 Mart'ta mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, AK Parti'ye geçerek yeniden seçildi

42 dakika önce

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart yerel seçimleri sonucunun iptal edilmesinin ardından pazar günü yenilenen seçimlerde AK Parti adayı Ramazan Bozlak kazandı

31 Mart'ta mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, AK Parti'ye geçerek yeniden seçildi, System.String[]
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart yerel seçimleri sonucunun iptal edilmesinin ardından pazar günü yenilenen seçimleri, iptal kararından sonra Büyük Birlik Partisi'nden AK Parti'ye geçen Ramazan Bozlak kazandı.

Bozlak, bir önceki seçimlerde BBP adayı olarak kazanmış ancak AK Parti'nin YSK'ye yaptığı itiraz üzerine mazbatası iptal edilmişti. Pazar günü yapılan seçimlerde bu sefer AK Parti'den aday olan Bozlak, 1624 oyla belediye başkanı seçildi.
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Ramazan Bozlak, AK Parti, Aksaray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52 
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