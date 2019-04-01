Son Dakika Haberleri: 31 Mart'ta Neler Yaşandı?

31 Mart'ta Neler Yaşandı?

59 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde, nihai olmayan sonuçlara göre pek çok büyükşehir el değiştirdi.

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31 Mart yerel seçimlerinde, nihai olmayan sonuçlara göre pek çok büyükşehir el değiştirdi. Ankara'yı muhalefetin adayı Mansur Yavaş kazandı. İstanbul'da ise çekişmeli süreç devam ediyor. İzmir yine CHP'de kaldı. Tunceli'de ise TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı. Ancak seçimlere damgasını vuran olay Anadolu Ajansı'nın saatlerce veri girişini durdurması oldu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:01 

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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