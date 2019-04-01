31 Mart'ta Neler Yaşandı?
59 dakika önce
31 Mart yerel seçimlerinde, nihai olmayan sonuçlara göre pek çok büyükşehir el değiştirdi.
31 Mart yerel seçimlerinde, nihai olmayan sonuçlara göre pek çok büyükşehir el değiştirdi. Ankara
'yı muhalefetin adayı Mansur Yavaş
kazandı. İstanbul
'da ise çekişmeli süreç devam ediyor. İzmir
yine CHP
'de kaldı. Tunceli
'de ise TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
kazandı. Ancak seçimlere damgasını vuran olay Anadolu Ajansı
'nın saatlerce veri girişini durdurması oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:01
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