31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP...
44 dakika önce
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP
7, MHP
10, İYİ Parti
11, HDP
12'nci sırada yer alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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