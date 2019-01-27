Son Dakika Haberleri: 31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP...

31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP...

44 dakika önce

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP..., System.String[]
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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