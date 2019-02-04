Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimlere Doğu

31 Mart Yerel Seçimlere Doğu

1 saat önce

AK Parti Göle İlçe Başkan Sinan Karatay, "Gemiden inenlerle işimiz yok." dedi.

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AK Parti Göle İlçe Başkan Sinan Karatay, "Gemiden inenlerle işimiz yok." dedi.

Karatay, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle AK Parti'de kendilerine yer verilmeyen bazı kesimlerin AK Parti'yi yıpratacak şekilde söylem ve açıklamalarda bulunduğunu, bu nedenle partililerin böyle bir oyuna gelmeyeceğini söyledi.

AK Parti davasından ayrılanların geri dönüşü olamayacağını ifade eden Karatay, "Bugün bizimle olan bizim davamıza hizmet edenlerdir. 'AK Parti bize yer vermedi, biz başka yerde kazanıp geri AK Parti'ye katılacağız' şeklindeki söylem ve açıklamaları duyuyoruz. Ancak bunların hiçbirinin doğruluk payı yok. Bizimle olanlar bugün bizimle birlikte bu davaya hizmet edenlerdir. Ayrılanlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi gemiden inmişlerdir. O nedenle gemiden inenlerle işimiz yok. Biz şu an işimize bakıyoruz, Göle'nin geleceği için AK Parti diyoruz." diye konuştu.

Karatay, bir önceki yerel seçimlerde olduğu gibi Göle'de yine AK Parti'nin iktidarı hakim olacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Sinan Karatay, Göle, Karatay, Politika
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