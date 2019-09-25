Son Dakika Haberleri: 31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi
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31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında hapis cezası istendi

31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.


Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesi şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ataşehir, Kadıköy, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 
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