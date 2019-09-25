31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında hapis cezası istendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.
Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesi şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30
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