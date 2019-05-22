Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre Büyükşehirlerde AK Parti Yüzde 51,72, CHP Yüzde...

31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre Büyükşehirlerde AK Parti Yüzde 51,72, CHP Yüzde...

11 saat önce

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre Büyükşehirlerde AK Parti Yüzde 51,72, CHP Yüzde..., System.String[]
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:59 Kaynak: AA
MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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