31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre Büyükşehirlerde AK Parti Yüzde 51,72, CHP Yüzde...
11 saat önce
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:59 Kaynak: AA
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti
yüzde 51,72, CHP
yüzde 34,48, MHP
yüzde 3,45, HDP
yüzde 10,34 oranında oy aldı
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