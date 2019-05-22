Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre, Belediye Meclis Üyeliklerinde AK Parti Yüzde 49,04,...

31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre, Belediye Meclis Üyeliklerinde AK Parti Yüzde 49,04,...

11 saat önce

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre, Belediye Meclis Üyeliklerinde AK Parti Yüzde 49,04,..., System.String[]
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:01 Kaynak: AA
MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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