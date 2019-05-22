31 Mart Yerel Seçimleri Kesin Sonuçlarına Göre, Belediye Meclis Üyeliklerinde AK Parti Yüzde 49,04,...
11 saat önce
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:01 Kaynak: AA
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti
yüzde 49,04, CHP
yüzde 22,24, MHP
yüzde 13,59, İYİ Parti
yüzde 5,26, HDP
yüzde 5,93, Saadet Partisi
yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi
yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.
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