31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL