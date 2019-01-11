Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimleri Öncesi 81 İl Valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzalı "Seçim...

31 Mart Yerel Seçimleri Öncesi 81 İl Valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzalı "Seçim...

1 saat önce

IHAAW120741-SIY/11-01-2019- 31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

31 Mart Yerel Seçimleri Öncesi 81 İl Valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzalı
IHAAW120741-SIY/11-01-2019

- 31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak. 11.01.2019 12: 07: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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