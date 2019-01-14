Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimleri Ülkemiz İçin Çok Önemli"

31 Mart Yerel Seçimleri Ülkemiz İçin Çok Önemli"

1 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok önemli" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri Ülkemiz İçin Çok Önemli
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok önemli" dedi.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin hak ettiği hizmetleri alması için yerel seçimlerde tüm vatandaşların desteğini beklediklerini ifade eden Minsolmaz, parti olarak sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadıkları gönül bırakmayacaklarını belirtti.

Çok çalışacaklarını ve Kırklareli'ni Ak belediyecilik ile tanıştıracaklarını anlatan Minsolmaz, "Bu seçimde küslük, ayrılık gayrılık yapmamamız gerekiyor. 15. başarımızı yerel seçimlerde taçlandırmak istiyoruz. AK Parti çok tecrübeli bir partidir. Dünyada hizmet anlamında en iyi partidir. Bizde bu nedenle ilimizin gerektiği hizmetleri almasını istiyoruz. 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok önemli. Bu seçimi tüm dünya takip ediyor. Türkiye'ye zarar vermek isteyenler her zaman pusuda bekliyor. Biz bu seçimde aynı zamanda tüm dünyaya da gücümüzü göstermiş olacağız" diye konuştu.

"Başarıdan başka şansımız yok" diyerek konuşmasını sürdüren Minsolmaz, CHP'li belediyelerin çalışmalarını herkesin gördüğünü anlattı.

Minsolmaz, gece gündüz demeden Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesi için çalışan AK Parti teşkilatının bu seçimlerde de başarılı olacağına gönülden inandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Milletvekili, Kırklareli, Politika
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