31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu
50 dakika önce
-YSK'da seçim pusulası tanıtımı 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu - ANKARA.
-YSK'da seçim pusulası tanıtımı 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:49 Kaynak: AA
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak
YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi