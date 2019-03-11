Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu

50 dakika önce

-YSK'da seçim pusulası tanıtımı 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu - ANKARA.

-YSK'da seçim pusulası tanıtımı 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:49 Kaynak: AA

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