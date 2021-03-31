31 Mart yerel seçimlerinin 2. yılında 'Kartal Belediyesi' - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılda yaptıkları faaliyetleri ve hizmetleri anlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Göreve geldiğimiz andan itibaren komşularımızın; tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, spora yönelik faaliyetleriyle, çevreci yönetim modeliyle, kadınlara ve çocuklara yönelik öncü çalışmalarıyla, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir bir yönetim anlayışıyla güzel bir kentte yaşaması için başladığımız hizmet yolculuğumuzda birlik ve beraberlikten güç alarak yol kat etmeye başladık" dedi.

Kartal Belediyesi'nin paylaştığı 2 yıllık faaliyet ve hizmetler şu şekilde anlatıldı;

Covid-19 salgını bizlere yerel yönetimlerin önemini ve gücünü bir kez daha gösterdi. İlk dezenfeksiyon çalışmalarımıza Mart 2020 itibari ile başladık ve halen düzenli periyotlarla ilaçlama çalışmalarımız, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından devam ediyor. Bugüne kadar 13 milyon 635 bin metrekareden fazla kapalı alanları, Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile ilaçladık.

40 bin erzak, 78 bin hijyen kiti dağıtıldı

Kartal'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek 40 bin adet erzak paketini evlerine ulaştırdık. 78 bin 200 adet hijyen kitini, (Kolonya ve Dezenfektan) okullarda, camilerde, pazarlarda, sokak ve diğer kamusal alanlarda dağıttık. Bin 815 aileye ve 203 asker ailesine nakdi yardım yaptık. 3 bin 241 sağlık çalışanına gıda paketi (meyve, kek vb., 10 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için oluşturulan Vefa Destek Grubu ile yapılan çalışmalar ile 2 binden fazla 65 yaş üstü ailenin banka, PTT, market ve pazar alış verişi, eczaneden ilaç alımı gibi ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladık. 2 bine yakın; Kaymakamlık, Açık Kapı ve 112 üzerinden yönlendirilen Covid-19 sebepli hijyen kiti, maske, alışveriş ve sosyal destek taleplerine yanıt verdik.

Pandemi nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlarımızın psikolojik sağlığını önceleyerek 'Psikolojik Destek Hattı'nı devreye soktuk.

Kreş öğrencilerimiz; çağdaş, Atatürkçü ve interaktif eğitimlerine evden de devam edebilsin diye 'Uzaktan Eğitim' sürecini başlattık.

"Ulaşılabilir belediyecilik anlayışı ile KİMER'i kurduk"

Komşularımızın istek, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak 7/24 bizlere ulaştırabilecekleri teknolojik bir sistemi faaliyete soktuk. Belediyemiz kadrolarında seçtiğimiz 110 personelimizle hizmet veren Komşu İletişim Merkezi (KİMER), gelen tüm talep ve önerilerin online izlenebildiği ve gerçekleşme süresinin tarafımdan yakından takip edildiği bir yazılım sistemi ile çalışıyor. Kurulduğu günden bu yana KİMER'e ulaşan yaklaşık 155 bin 302 istek, öneri ve şikayetin 121 bin 860'ı ile alakalı işlem gerçekleştirdik, işlemin yapıldığı ve yapılmadığı taleplerin tamamına dönüş sağladık. KİMER'e ulaşan ve Acil kodlu talepler dışında kalan şikayetlerin çözümü veya akıbeti konusunda vatandaşa ortalama geri dönüş süremiz şu an 48 saat.

"KARKAM ile işverenlerle, iş arayan kartallı komşularımızı bir araya getiriyoruz"

Kartal Kariyer Merkezi adı altında başlattığımız İş ve İstihdam Projemiz faaliyet göstermekte olup, bölgemizdeki işverenlerle, iş arayan Kartallı komşularımızı bir araya getiriyoruz. Uzmanlarımız iş arayan ve işverenleri profesyonel bir anlayışla buluşturuyor. Bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yüzlerce komşumuza iş imkanı sağladık.

"Şeffaf belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdik"

Belediye Meclis çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz, belediyemizin kurumsal yansımasını tek bir standartta tutmak için kadroları belediyemiz çalışanlarından seçilen Dijital Ofis birimini kurduk.

375 bin 272 metrekare yeşil alan, 178 park

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla 2 yıl içinde ilçemizde bulunan tüm parklarımızın eksikliklerini hızla tespit ederek tamir, bakım, onarım, temizlik, aydınlatma vb. çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok sayıda parkımızı revize ettik ve Kartal'a 2 yılda, 10 park, 3 dinlenme alanı ve 40.148 metrekare yeşil alan kazandırdık. Komşularımızın hizmetine sunduğumuz ve içerisinde Komşuluk ve Dayanışma Meydanı gibi büyük projelerin de yer aldığı yeni parklarla birlikte Kartal'daki toplam park sayısı 178'e yükselirken, Kartal Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 375 bin 272 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5.89 metrekareye çıktı. Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla 2 yılda 5 bin 571 metrekare duvar, 4 bin 897 metre yağmursuyu kanalı, 46 bin 816 m2 kilit taşı, 18 bin 122 metre bordür, 88 adet engelli rampası yaptık. Ayrıca bu sürede 567 bin 677 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Çevre ve insanlar için tehlike arz eden 82 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik.

Sanatla yükselen Kartal

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür ortaya koymak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında 2 yıl içerisinde; 45 anma etkinliği, 102 konser, 28 seminer, 31 imza günü, 22 sanat atölyesi, 222 tiyatro, 64 sergi, 8 festival ve şenlik, 52 eğitim ve kurs, 27 meslek edindirme kursu gerçekleştirdik.

Sanat Akademisi'nde eğitimler devam ediyor

Kartallı çocuk ve gençlerin eğitim gördüğü Sanat Akademisi'nin; piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 9 öğrencisi, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip, sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti. Her kuru 4 aydan oluşan ve toplam 9 kur süren eğitimler çerçevesinde 9 kurda verilen eğitimlerle alakalı kapsamlı bir sınava giren öğrencilerimizden sınavda başarı elde edenler, akademiden mezun olmaya hak kazandı. Aldıkları eğitimleri başarı ile tamamlayan toplam 86 öğrencimiz, akademimizin ilk mezunları oldu.

Alerjik Çocuklar Kreşi

Türkiye ve Avrupa'da tek olan Alerjik Çocuklar Kreşi'ni açtık. Avusturya'da düzenlenen Zero Project (Uluslararası Sıfır Engel Projesi) konferansı kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında, Avrupa'nın ilk ve tek alerjik kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi ile finalde yarıştık. Kreşimiz uluslararası projeler arasından öne çıktı.

Ücretsiz BESYO hazırlık kursu

Ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Hazırlık Kursu (BESYO) ile Kartal ilçe sınırları içinde ikamet eden, sporu seven, spor konusunda eğitim almak isteyen öğrenciler, alanında tecrübeli hocalar eşliğinde spor okullarına hazırlandı. Katılım sağlayan 27 öğrencimizden 26'sı spor akademilerine yerleşti.

Ücretsiz ağız ve diş sağlığı merkezi

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, çocuklarımızın ve her yaştan engelli bireylerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2 yılda 14 bin 731 çocuğumuza 22 binin üzerinde işlem (panoromik röntgen, periapikal röntgen, diş çekimi, kompozit dolgu, cam iyonomer dolgu, kanal tedavisi, kuafaj, amputasyon, ekstirpasyon, yerel flour uygulaması, fissür sealant, subgingival küretaj, gingivoplasti, detertraj, polisaj vb.) uyguladık. Ayrıca muayene olan 574 engelli vatandaşımıza 3 bin 700 işlem uygulayıp, 180'inin ameliyat işlemlerini gerçekleştirdik.

Sokak hayvanları unutulmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2 yıl içerisinde sokakta yaşayan bin 810 patili dostlarımızı aşıladı. 600 patili dostumuza mikroçip takıldı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2 bin 650 sokak hayvanını toplayarak bunlardan 2 bin 450'sini kısırlaştırdı. 2 bin 450 canımız doğal yaşamlarına yeniden bırakıldı. Kalanlar İBB barınağında bakım altına alındı. 120 sokak hayvanımızı sahiplendirdik. 2 yıl içerisinde 23 bin sokak hayvanına tedavi uygulamaları yaptık.

Sosyal yardım işleri ve toplumsal dayanışma

Kartal'da yaşayan, ihtiyaç sahibi komşularımıza, hasta bezi ve muhtelif medikal malzeme (hasta yatağı, havalı yastık, işitme cihazı vb.) desteğinde bulunarak, zorunlu bakım ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla karşıladık. Bin 403 koli (adet olarak da 163 bin 768 adete tekabül etmektedir) hasta bezi ihtiyaç sahibi 328 vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Özel bakıma muhtaç komşularımızın sosyal yaşama katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza 8 adet akülü araç ve 57 adet manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi yaşlı ve özel bakıma muhtaç vatandaşlarımıza 241 adet hasta yatağı ve 75 adet havalı yatak dağıtımı yaptık.

Evde kişisel bakım ihtiyacını tek başına karşılayamayan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verdik.

Gönül Çarşısı'ndan ihtiyaç sahiplerine bağış

Gönüllü, hayırsever komşularımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü giyim, ev eşyası ve tekstil ürününü, Kartal Belediyesi Gönül Çarşısı'nda bir araya getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. 3 bin 804 adet ev tekstili ürünü (yorgan, nevresim, battaniye, perde vb.), bin 833 adet mobilya ve ev eşyası (sehpa, çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk, yatak vb.), 116 bin 073 adet giyim eşyası (ayakkabı, hırka, kazak, pantolon, gömlek, vb.) olmak üzere toplam 10 bin 901 kişiye, 123 bin 271 adet dağıtım gerçekleştirdik.

Bin 463 Kadına psikolojik danışmanlık hizmeti

Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımıza sahip çıkmak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek vererek sosyal hayata kazandırmak, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik yönden danışma ve destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Konukevi'nde 2019 yılı içerisinde 39 kadın ve 12 çocuk olmak üzere toplam 51 kişiye geçici barınma imkanı sağladık.

Kadın Danışma Merkezi'ne başvuruda bulunmuş olan, bin 463 kadına psikolojik danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca, yıl içerisinde hem yetişkin hem çocuklara yönelik 8924 psikolojik danışmanlık seansı gerçekleştirdik.

Belediye hizmet binasında akıllı bina sistemiyle hem çevreye hem ekonomiye katkı

Belediyemizin tüm hizmet binalarının mekanik, elektrik, zayıf akım ve otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımlarını kendi bünyemizdeki uzman personel tarafından sağlayarak 2 yılda önemli ölçüde tasarruf elde ettik.

Belediye hizmet binalarımızın tüm elektrik tüketimlerini enerji izleme sistemi ile kontrol ederek, gereksiz enerji tüketimini önledik, sistemlerin efektif çalışmasını sağlayarak yıllık ortalama yüzde 8 daha ez enerji harcayarak tasarruf sağladık.

Belediye hizmet binalarımızda kullanılmakta olan tasarruflu sistem ve ekipmanlar ile düzenli fatura takibi yaparak, aynı zamanda ekiplerimiz tarafından yapılan su kaçak taraması ile kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağladık, su tüketiminde yıllık yüzde 25 oranında tasarruf elde ettik.

Belediyemiz tarafından yapılan yeni hizmet binaların zayıf akım sistemleri ( kamera, yangın alarm, otomasyon vb.) imalatını belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak yaptık ve bu sayede birçok alanda tasarruf sağlamış olduk.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında devreye soktuğumuz Asansör Hareketinden Elektrik Enerjisi Üretilmesi' projesi kapsamında belediye hizmet binasındaki asansörlerden elektrik üreterek, enerji tasarrufunu büyük oranda yükselttik ve bu çalışmayla Türkiye'de ilk kez asansörden elektrik üreten kamu kurumu olduk. Projemiz, asansörün harcadığı enerji miktarını yüzde 25 düşürerek önemli ölçüde tasarruf sağlamıştır.

Cenaze hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçlara destek

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi İlçe sınırlarımız içinde bulunan Cami, Cemevi ve Kilise olmak üzere tüm ibadethanelerimizin temizliğini yaptık. Komşularımızın ihtiyaçlarına yönelik iftar yemeklerine, mevlitlere ve çeşitli etkinliklere masa, sandalye, çadır, ikram aracı ve çay kazanı desteği verdik. Tüm bu etkinliklere; toplam 149 bin 409 sandalye, 18 bin 72 masa desteği sağladık. Bugüne kadar vefat eden 3 bin 990 komşumuzun cenaze hizmetleri için 3 bin 227 araç desteği, 270 bin 85 pide-ayran yardımında bulunduk. Komşularımızın acılarını paylaştık. Kartal'da ikamet eden komşularımızdan cenazesini il dışına götürmek isteyenlere de otobüs ve yol ihtiyaçları konusunda kesintisiz destek olduk, olmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlikten güç alan bir toplum oluşturma anlayışı ile başladığımız yolculuğumuzda bizlere katkı sunan herkese gönül dolusu teşekkür ederiz.