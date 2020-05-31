31 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 25 Litre

00:15 Blueberry: Olağanüstü Macera

01:15 Şevkat Yerimdar

02:00 Yapışık Kardeşler

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

03:30 Kadın

05:30 Fetih 1453

05:45 Hayat Sevince Güzel

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Şevkat Yerimdar

12:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Özgür Dünya

22:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

22:30 Yapışık Kardeşler