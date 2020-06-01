31 Mayıs 2020 Haberleri - Son Dakika

31 Mayıs 2020 Haberleri
31 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı
- Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
- Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
- Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
- Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
- Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
- Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
- Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
- Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
- Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
- ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
- Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
- Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
- ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
- Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
- Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
- ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
- 'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
- Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
- YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
- Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
- Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
- Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
- Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
- Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
- Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
- PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
- George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
- İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
- George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
- Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
- Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
- Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
- Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
- Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
- Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
- 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:15
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