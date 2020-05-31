31 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

04:30 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

14:00 Çarkıfelek

15:15 Amansız Takip

16:15 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Amansız Takip

23:30 Galip Derviş