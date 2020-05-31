31 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Kalp Atışı
01:45 İçerde
03:15 Pis Yedili
03:30 Kalp Atışı
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Mutlu Aile Defteri
14:00 Sümela'nın Şifresi: Temel
15:45 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan
23:30 Sümela'nın Şifresi: Temel
23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk