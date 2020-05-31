31 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Kalp Atışı

01:45 İçerde

03:15 Pis Yedili

03:30 Kalp Atışı

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Mutlu Aile Defteri

14:00 Sümela'nın Şifresi: Temel

15:45 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan

23:30 Sümela'nın Şifresi: Temel

23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk