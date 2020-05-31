31 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Aramızda Kalsın

01:30 Çember: Şehrin Günahları

03:00 Aramızda Kalsın

03:00 Çilek Kokusu

04:40 Çilek Kokusu

05:00 Güzel Köylü

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Benim Tatlı Yalanım

13:45 Çilek Kokusu

14:00 Çilek Kokusu

16:15 Güzel Köylü

16:45 Kolpaçino

18:45 Star Haber

20:00 Bas Gaza

20:00 John Wick

21:45 Bas Gaza

22:15 John Wick

23:30 Aramızda Kalsın