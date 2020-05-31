31 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Takvim Yaprakları

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt

01:00 Inter - Napoli

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

03:00 Türkiye - Belçika

03:00 Liverpool - Tottenham

04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Spor Kitaplığı

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Şili - Almanya

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Unutulmaz Maçlar

11:45 La Liga Goller

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Ustalara Saygı

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Liverpool - Tottenham

14:00 Liverpool - Manchester City

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 Almanya'dan Futbol

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Galatasaray - Fenerbahçe

16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:15 Almanya'dan Futbol

18:30 Unutulmaz Maçlar

19:00 Maradona Belgeseli

19:55 Kamu Spotu Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Arnavutluk - Türkiye

23:00 Türkiye - Fransa