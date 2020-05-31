31 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Takvim Yaprakları
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt
01:00 Inter - Napoli
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Türkiye - Belçika
03:00 Liverpool - Tottenham
04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Şili - Almanya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 La Liga Goller
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Ustalara Saygı
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Liverpool - Tottenham
14:00 Liverpool - Manchester City
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Fenerbahçe
16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:15 Almanya'dan Futbol
18:30 Unutulmaz Maçlar
19:00 Maradona Belgeseli
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Arnavutluk - Türkiye
23:00 Türkiye - Fransa