31 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Lezzet Düşkünleri

03:30 Doya Doya Moda

04:00 Oynat Bakalım

05:00 8x8

06:00 Oynat Bakalım

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Para Bende

10:00 Osman Pazarlama

10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

12:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

16:00 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler