31 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Lezzet Düşkünleri
03:30 Doya Doya Moda
04:00 Oynat Bakalım
05:00 8x8
06:00 Oynat Bakalım
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Para Bende
10:00 Osman Pazarlama
10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
12:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
16:00 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler