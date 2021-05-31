Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Spor Artı
06:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
09:35 Euro 2020 Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika