31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi
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(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı"Çok mutlu ve gururluyuz""Bu takım çok iyi yerlere gelecek"Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun"Şampiyonluğun tadını...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:32 Kaynak: DHA
(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi
Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı
"Çok mutlu ve gururluyuz"
"Bu takım çok iyi yerlere gelecek"
Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun
"Şampiyonluğun tadını çıkaralım, yeni sezona bakacağız"
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