31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, sigaranın ekonomik, sosyal ve fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu belirterek, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, sigaranın ekonomik, sosyal ve fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu belirterek, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Yamalı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin öldüğünü anımsatan Yamalı, "Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları konusunda duyarlılığı artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamalı, Türkiye'de yasaların tütün kullanımının önüne geçecek derecede olduğunu ancak denetimlerde zafiyetlerin yaşanabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bir kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yapılan "Vizyon 2023 Sigarasız Türkiye Çalıştayı" bildirisinde hedeflenen çalışmaların kentte hayata geçirilmesi için Genç Yeşilay ve gönüllüleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Yamalı, "Hedefimiz, adım adım sigaranın yanı sıra nargile ve elektronik sigara gibi tütün mamulleri kullanımının şehrimizde azaltılmasını sağlamak olacak. Böylece el birliği ve topyekun bir mücadeleyle sigarasız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülke ekonomisi için de zararlı olduğunu vurgulayan Yamalı, şu ifadelere yer verdi:

"Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak elimizdedir. Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak olan güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar destekliyoruz. Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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