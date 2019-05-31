Son Dakika Haberleri: 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
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31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

2 saat önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla stant açıldı.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, System.String[]
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla stant açıldı.
Kent merkezinde bulunan Şehitler Anıtı önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan stantta İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ömer Güven İnanç, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birim Sorumlusu Esin İlhan, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Sercan Özbek ve sağlık ekipleri katıldı.
Standa gelen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve ardından el broşürleri ve kitapçık dağıtılarak geniş kapsamlı olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:03 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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