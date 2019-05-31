Son Dakika Haberleri: 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
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31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

1 saat önce

Suluova ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, System.String[]
Suluova ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Devlet Hastanesi önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan stanttaki etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu, toplum sağlığı görevlileri ve sağlık ekipleri katıldı.
Standa gelen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit ölçümü yapıldı, ardından el broşürleri ve kitapçık dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.
Somuncu, İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak düzenledikleri etkinlik kapsamında stantlar açarak sigaranın zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunup farkındalık oluşturulmaya çalıştıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:29 Kaynak: AA
Mehmet Somuncu, Devlet Hastanesi, Suluova, Güncel
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