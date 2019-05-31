31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
1 saat önce
Suluova ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Suluova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:29 Kaynak: AA
ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Devlet Hastanesi
önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan stanttaki etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu
, toplum sağlığı görevlileri ve sağlık ekipleri katıldı.
Standa gelen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit ölçümü yapıldı, ardından el broşürleri ve kitapçık dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.
Somuncu, İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak düzenledikleri etkinlik kapsamında stantlar açarak sigaranın zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunup farkındalık oluşturulmaya çalıştıklarını söyledi.
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