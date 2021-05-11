31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey - Son Dakika

31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey

11.05.2021 10:30
31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey, System.String[]

Türkiye'de uygulanan en yaygın ve eski vergilerden olan emlak vergisinin esasında servet vergisi olduğunu söyleyen Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazi sahipleri, mayıs ayının sonuna kadar emlak vergisinin ilk taksitini ödemek zorundadır.

Türkiye'de uygulanan en yaygın ve eski vergilerden olan emlak vergisinin esasında servet vergisi olduğunu söyleyen Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazi sahipleri, mayıs ayının sonuna kadar emlak vergisinin ilk taksitini ödemek zorundadır. Ödemeler, doğrudan belediye veznesinden, belediyenin banka hesabından veya internet sitesinden yapılabilir" dedi.

Mazars Denge Ortağı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, bina, arsa ve arazi sahiplerinin mayıs ayı sonuna kadar ödemesi gereken emlak vergisine ilişkin bilgi verdi. Emlak vergisini kimlerin ödemek zorunda olduğu, verginin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği şeklindeki konulara ilişkin merak edilenleri anlatan Yayla, 2021 yılı içerisinde bina, arsa, arazi gibi taşınmazları satın alanların emlak vergisini ödemek zorunda olmadığını dile getirdi.

GECİKME ZAMMI ALINACAK

Pandemi nedeniyle devam eden tam kapanma döneminde emlak vergisinin iptal veya ödeme süresinde değişiklik olmadığını hatırlatan Yayla, "Zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisindeki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır" diye konuştu.

2020 YILINDA TAŞINMAZ ALANLAR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA

Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla, "İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri lazım. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini bir an önce yapmaları faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ TUTARI

Emlak vergisinin belli bir maktu tutarı bulunmadığını aktaran Yayla, "Vergi, her dört yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak belediyeler tarafından tarh edilmekte olup taşınmazın şu an ki değerinin emlak vergisinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır. Belediyeler tarafından son takdirler 2018-2021 yılları için geçerli olmak üzere 2017 yılında yapılmış olup, mükellefler bu tutarı belediyelerden öğrenebilecektir. 2021 yılı emlak vergisi tutarı belediyeler tarafından tarh edilmiş olup, internet sayfasından bu tutar görülebilecektir. Ancak, mükellefler 2020 yılında ödedikleri emlak vergisini yeniden değerleme oranının (yani yüzde 9,11'in) yarısı olan yüzde 4,555 oranında artırarak (yani 1,04555 katsayısıyla çarparak) 2021 yılında ödeyecekleri toplam emlak vergisi tutarını hesaplayıp kontrol etmeleri ve varsa itirazlarını bir an önce yapmaları faydalı olacaktır" dedi.

BİRİNCİ TAKSİT MAYIS, İKİNCİ TAKSİT KASIM SONU

Vergi zamanında ödenmezse aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacağını hatırlatan İlyas Emre Yayla, "2021 yılında emlak vergisi iki eşit taksitte ödenecektir. Verginin birinci taksitin mayıs, ikinci taksitin kasım sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup mükellefler isterlerse tek taksitte vergisini ödeyebilir ancak vergide herhangi bir indirim olmayacaktır. Fakat vergi süresi içinde ödenmezse, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın da emlak vergisi taksitleri ile ödenmesi zorunlu" diye konuştu.

VERGİ NASIL ÖDENECEK?

Verginin ödenmesine ilişkin bilgi veren Yayla, "Belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi belediyenin banka hesabına yatırılabilir, internet sitesi üzerinden kredi kartı ile veya posta çeki ile ödenebilir" ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER

Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanların muaf olduğunu söyleyen Yayla, "Geliri olmadığını belgeleyenler ile gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimler eğer brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kişiler emlak vergisi ödemeyecekler. Bu kişiler emlak vergisi ödememek için; ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gerekmektedir. Ancak 2021 yılı için 49 bin lirayı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı (faiz, repo, yatırım fonu, kar payı, tahvil faiz gelirleri) olanların bu gelirleri sıfır oran uygulamasını engellemiyor. Ayrıca, sıfır vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı da aranmamaktadır" dedi.


31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey
31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey
31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey
31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey
31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey

Türkiye, Vergi, Mayıs, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 31 Mayıs son…emlak vergisine dair her şey - Son Dakika Ekonomi


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