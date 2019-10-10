Son Dakika Haberleri: 31 milyon kadının 9 milyonu iş hayatında
Son Dakika Ekonomi 31 milyon kadının 9 milyonu iş hayatında

31 milyon kadının 9 milyonu iş hayatında

1 saat önce

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması sonuçlarına göre, Türkiye'deki 31 milyon kadından sadece 9 milyonu iş hayatının içerisinde yer alıyor.

31 milyon kadının 9 milyonu iş hayatında, System.String[]

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması sonuçlarına göre, Türkiye'deki 31 milyon kadından sadece 9 milyonu iş hayatının içerisinde yer alıyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:56 
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