31 milyon kadının 9 milyonu iş hayatında
1 saat önce
Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması sonuçlarına göre, Türkiye'deki 31 milyon kadından sadece 9 milyonu iş hayatının içerisinde yer alıyor.
Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması sonuçlarına göre, Türkiye'deki 31 milyon kadından sadece 9 milyonu iş hayatının içerisinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:56
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