31 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
19 dakika önce
31 Ocak 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
00:30 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
02:00 Kaybedenler Kulübü
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 İkizler Memo-Can
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Suçlu
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Aşk Tesadüfleri Sever
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