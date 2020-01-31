31 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 31 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

19 dakika önce

31 Ocak 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

31 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:00 Lig Raporu

15:30 Spor Bülteni

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 1. Lig Gündemi

17:00 Transfer Gündemi

19:00 Spor Akşamı

19:30 Spor Merkezi

21:30 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum

Futbol, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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