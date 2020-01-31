31 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:00 Lig Raporu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 1. Lig Gündemi
17:00 Transfer Gündemi
19:00 Spor Akşamı
19:30 Spor Merkezi
21:30 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum