31 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı
19 dakika önce
31 Ocak 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
03:40 Rehber
04:30 Yalan Dünya
06:00 Annem
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Çocuklar Duymasın
10:30 Yaprak Dökümü
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Annem
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika Çukur'da Vartolu ve Yamaç'ın büyük yüzleşmesi: Her şeyi anlatacaksın! Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi