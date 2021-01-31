31 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
31.01.2021 06:42
31 Ocak 2021 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:40 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:40 Çalışan Türkiye
10:00 Haber
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:00 Ana Haber
21:00 Ne Oluyor?
21:00 CNN TÜRK Masası
Son Dakika Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar