31 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:30 San Andreas: Mega Deprem

03:00 Müzik Arası

03:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Afili Aşk

04:45 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Sadakatsiz

23:45 San Andreas: Mega Deprem