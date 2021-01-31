31 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Seni Çok Bekledim

03:00 Menajerimi Ara

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

14:00 Akrep

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Seni Çok Bekledim

15:40 Dizi

16:15 En Güzel Bölüm

16:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara