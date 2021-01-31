Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih
07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Aktüel Futbol
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp
15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Bursaspor – Altınordu
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika