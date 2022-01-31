Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 İleri Üçlü Transfer
05:00 İtalya Serie A Özetler
05:20 Spor Toto 1. Lig Goller
05:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 İtalya Serie A Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:25 Darüşşafaka - Türk Telekom Spor
17:30 Spor Bülteni
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Transfer Günlüğü
19:50 Spor Toto Süper Lig Goller
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika