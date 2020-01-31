31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA "ARA TRANSFER" DÖNEMİ KAPANIYOR

4 Ocak'ta başlayan ve 28 gün süren ara transfer dönemi bugün sona erecek.

TRABZONSPOR

Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon 'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor

SÜPER LİG

?20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE

16.30 Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.

18.00 Takımın kentte karşılanışı.

BEŞİKTAŞ

15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.

16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.

GALATASARAY

TFF 1. LİG

BASKETBOL

Euroleague

21.00 Kızılyıldız mts - Anadolu Efes

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

TENİS

Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup'ın Avrupa/ Afrika Bölgesi 1. Grup'unda üst üste 8'inci kez mücadele edecek Türkiye Kadın Milli Takımı, ENKA Spor Kulübü'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da millilerin kampını ziyaret edecek.