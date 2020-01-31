31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

31 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

7 saat önce

FUTBOLDA "ARA TRANSFER" DÖNEMİ KAPANIYOR4 Ocak'ta başlayan ve 28 gün süren ara transfer dönemi bugün sona erecek.

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FUTBOLDA "ARA TRANSFER" DÖNEMİ KAPANIYOR

4 Ocak'ta başlayan ve 28 gün süren ara transfer dönemi bugün sona erecek.

TRABZONSPOR

Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor

SÜPER LİG

?20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE

16.30 Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.

18.00 Takımın kentte karşılanışı.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.

16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1. LİG

19.00 Adanaspor - Osmanlıspor

BASKETBOL

Euroleague

21.00 Kızılyıldız mts - Anadolu Efes

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Fenerbahçe Opet

19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank

TENİS

Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup'ın Avrupa/ Afrika Bölgesi 1. Grup'unda üst üste 8'inci kez mücadele edecek Türkiye Kadın Milli Takımı, ENKA Spor Kulübü'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da millilerin kampını ziyaret edecek.


Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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