Son Dakika Haberleri: 31 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

31 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

39 dakika önce

2'NCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ4 Ocak 2019 Cuma günü başlayan 2018-19 Futbol Sezonu 2. Transfer Tescil Dönemi, 31 Ocak 2019 (bu gece) sona erecek.

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2'NCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ

4 Ocak 2019 Cuma günü başlayan 2018-19 Futbol Sezonu 2. Transfer Tescil Dönemi, 31 Ocak 2019 (bu gece) sona erecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya savunma yapacak.

Ankaragücü karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

16: 00 Malatyaspor, yeni transferi Aboubakar Kamara için imza töreni düzenleyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.

KAYAK FEDERASYONU

10: 30 Türkiye'de kayak sporunun yaygınlaşması ve geleceğin sporcularının yetişmesi için başlatılacak işbirliği anlaşmasının imza töreni düzenlenecek.

Törene; Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Olimpiyat sporcusu Fatih Arda İpçioğlu ve Kayaklı Koşu Olimpiyat sporcusu Ayşenur Duman da katılacak.

BASKETBOL

Euroleague

22: 30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

Euro Cup

20: 30 DVTK Miskolc - Galatasaray

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14: 00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Spor
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