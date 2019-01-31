31 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

2'NCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ
4 Ocak 2019 Cuma günü başlayan 2018-19 Futbol
Sezonu 2. Transfer Tescil Dönemi, 31 Ocak 2019 (bu gece) sona erecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Aytemiz Alanyaspor
maçının çalışmaları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
Başkan Ahmet Ağaoğlu
ve Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya savunma yapacak. Ankaragücü
karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
16: 00 Malatyaspor
, yeni transferi Aboubakar Kamara için imza töreni düzenleyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.
KAYAK FEDERASYONU
10: 30 Türkiye
'de kayak sporunun yaygınlaşması ve geleceğin sporcularının yetişmesi için başlatılacak işbirliği anlaşmasının imza töreni düzenlenecek.
Törene; Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Olimpiyat sporcusu Fatih
Arda İpçioğlu ve Kayaklı Koşu Olimpiyat sporcusu Ayşenur Duman da katılacak.
BASKETBOL
Euroleague
22: 30 Bayern Münih
- Fenerbahçe
Beko
Euro Cup
20: 30 DVTK Miskolc
- Galatasaray
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
14: 00 Beşiktaş
- Nilüfer
Bld.