31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi

27.09.2021 11:09

31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi-Kırklareli Belediyesi- Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Ali Kültür Günleri'nin 31. si, 25-26 Eylül tarihlerinde Kırklarelililer ile buluştu.

31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi- Kırklareli Belediyesi-

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Ali Kültür Günleri'nin 31. si, 25-26 Eylül tarihlerinde Kırklarelililer ile buluştu. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yazar Ali İhsan Görmez ve televizyoncu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun da iştirak ettiği etkinlikler, 25 Eylül Cumartesi günü saat 16. 00'da Sabahattin Ali heykeli önünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, çelenk sunumunun ardından sırasıyla; ÇYDD Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konuştu.

Burada usta yazar, eserleri, sözleri, yaşadıkları ve bıraktığı izler ile anıldı. Konuşmalardan sonra Sabahattin Ali Sokağı'nda, " Türkiye'nin İz Bırakan Kadınları ve İlkler isimli fotoğraf sergisi gezildi. Sergi sonrası program yazar Ali İhsan Görmez'in paneli ile başladı. Burada Görmez, Sabahattin Ali için yazdığı ve 3 yıl emek verdiği Benim Meskenim Dağlardır kitabıyla ilgili çalışmalarını aktardı.

Daha sonra ise Çağdaş Gençlik ve Kadın Dayanışması tarafından "Şarkılarla Şiirlerle Sabahattin Ali" dinletisi izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni ile eşlik edilen dinletinin ardından gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" isimli belgesel gösterimi oldu. Programın sonunda Tekelioğlu ve Görmez, katılımcılara kitap imzaladılar.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Belediye Başkanlığı, Sabahattin Ali, Kırklareli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 CHP'nin İBB adayı mı oluyor? Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı
12:06 TikTok kullanıcının "Kocamı kumama yolcu ettim" paylaşımı tepki çekti
12:05 Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar hayrete düşürdü
12:02 Sarıgül, CHP'nin İBB adayı olacağı iddialarına sert çıktı: Külliyen palavra
12:01 Rezillik diz boyu! "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video kullanıcıları küplere bindirdi
12:00 Futbolcuyken zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
11:37 Öğrencilere 10 bin lira burs ödemesi! 8 ay boyunca ATM'den çekebilirsiniz
11:40 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:36 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:32 İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 12:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: 31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement