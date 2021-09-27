31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi- Kırklareli Belediyesi-

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Ali Kültür Günleri'nin 31. si, 25-26 Eylül tarihlerinde Kırklarelililer ile buluştu. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yazar Ali İhsan Görmez ve televizyoncu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun da iştirak ettiği etkinlikler, 25 Eylül Cumartesi günü saat 16. 00'da Sabahattin Ali heykeli önünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, çelenk sunumunun ardından sırasıyla; ÇYDD Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konuştu.

Burada usta yazar, eserleri, sözleri, yaşadıkları ve bıraktığı izler ile anıldı. Konuşmalardan sonra Sabahattin Ali Sokağı'nda, " Türkiye'nin İz Bırakan Kadınları ve İlkler isimli fotoğraf sergisi gezildi. Sergi sonrası program yazar Ali İhsan Görmez'in paneli ile başladı. Burada Görmez, Sabahattin Ali için yazdığı ve 3 yıl emek verdiği Benim Meskenim Dağlardır kitabıyla ilgili çalışmalarını aktardı.

Daha sonra ise Çağdaş Gençlik ve Kadın Dayanışması tarafından "Şarkılarla Şiirlerle Sabahattin Ali" dinletisi izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni ile eşlik edilen dinletinin ardından gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" isimli belgesel gösterimi oldu. Programın sonunda Tekelioğlu ve Görmez, katılımcılara kitap imzaladılar.