31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
1 saat önce
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüler Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkuru tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:29 Kaynak: AA
31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüler Kanlıca
ile Kuruçeşme
arasındaki parkuru tamamladı.
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