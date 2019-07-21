Son Dakika Haberleri: 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

1 saat önce

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüler Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkuru tamamladı.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüler Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkuru tamamladı.
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Kanlıca, Samsung, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:29 Kaynak: AA
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