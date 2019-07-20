31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru
1 saat önce
Yarın düzenlenecek 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesinde "Show Swim" etkinliği yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52 Kaynak: AA
Yarın düzenlenecek 31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesinde "Show Swim" etkinliği yapıldı. Kuruçeşme
'deki Cemil Topuzlu
Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener
de hazır bulundu.
"Show Swim" etkinliğine geçen sene erkeklerde ilk sırayı alan Doğukan Ulaç ve kadınlarda birinciliği elde eden Hilal Zeynep Saraç'ın yanı sıra 2009 yılında 5 kıtayı yüzerek geçen Marcos Diaz ve Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen Ion Lazarenco Tiron katıldı.
Tekneyle denize açılan sporcular, her yıl geleneksel olarak yarıştan 1 gün önce yapılan etkinlik kapsamında boğazda kulaç attı.
Etkinlikte yarışa katılacak yüzücülere 6,5 kilometrelik parkur da tanıtıldı. Vapurla güzergahı gezen katılımcılar, yarış kuralları ve akıntı rotaları hakkında bilgilendirildi.
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