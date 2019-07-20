31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği yapıldı
13 dakika önce
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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