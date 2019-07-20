Son Dakika Haberleri: 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği yapıldı

13 dakika önce

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yapıldı.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yapıldı.
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın Show Swim etkinliği yapıldı
Cemil Topuzlu, Kuruçeşme, Samsung, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu! Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın "Show Swim" etkinliği yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]