31 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

31 Temmuz 2020 Haberleri
31 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
- Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı
- Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın taciz iftirasına cevap verdi: Kumpaslara girdiler
- Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
- İran'da 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
- Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
- Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
- MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
- Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! 9 ülkenin liderleriyle görüştü
- Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
- Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
- Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
- Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi
- Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
- Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
- Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
- Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz
- Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinin sözleri yürekleri dağladı: Acısı hiç dinmiyor
- Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
- Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
- Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
- Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
- Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı
- Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
- Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
- Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
- Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı
- İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
- Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
- Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
- Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
- İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
- İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
- İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
- Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 12:15
Son Dakika Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi