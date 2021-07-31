Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Yüz Yüze Futbol
04:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:20 Olimpiyat Şampiyonlarımız
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
08:00 Olimpiyat Yıldızları
08:15 Takvim Yaprakları
08:20 Arjantin - Türkiye
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Bülteni
16:50 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
18:55 Stuttgart - Barcelona
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika