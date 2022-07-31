Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Mükemmel Eşleşme
04:35 Bu Toprağın Sesi
05:25 Kalk Gidelim
08:55 Payitaht Abdülhamid
12:40 Balkan Ninnisi
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Lion
22:35 Mükemmel Eşleşme
Son Dakika › TV › 31 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika