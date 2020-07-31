31 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Mehmet Topal: Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu

"Futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz"

Dünya şampiyonu boksör, kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor

Sebastian Farmolle: Türkiye'ye gelirken hiçbir korku olmadı"Tarık'ın stili Porter'e çok benziyor""Koşarken bile maske takmak zorunda kaldık""Türkiye'deki önlemler oldukça iyi""Türk boksu iyi durumda"Serdar Avcı: Birçok dünya şampiyonu boksör Türkiye'ye gelip burada kamp yapıyor " Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi şampiyonlarımız çıkabilir"

Fatih Karagümrük'te Süper Lig bayramıTarihi maçı tarihi statta izlediler36 yıllık hasretin bitmesiyle sokaklara döküldüler(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731002)(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731005)(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731017)

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız"Murat Sancak'ın takımında emeği çok büyük, teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum""1926'da kurulan kulübüz ama tesis ve stadımız yok"(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731013)

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Çok isteyince bazen olmuyor"Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler""Ayağımıza gelen kısmeti teptik"(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731011)

BAŞAKŞEHİR

19.00 Turuncu lacivertli takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam edecek.