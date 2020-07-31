31 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Mehmet Topal: Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu
"Futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz"
Dünya şampiyonu boksör, kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyorSebastian Farmolle: Türkiye'ye gelirken hiçbir korku olmadı"Tarık'ın stili Porter'e çok benziyor""Koşarken bile maske takmak zorunda kaldık""Türkiye'deki önlemler oldukça iyi""Türk boksu iyi durumda"Serdar Avcı: Birçok dünya şampiyonu boksör Türkiye'ye gelip burada kamp yapıyor "Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi şampiyonlarımız çıkabilir"
Fatih Karagümrük'te Süper Lig bayramıTarihi maçı tarihi statta izlediler36 yıllık hasretin bitmesiyle sokaklara döküldüler(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731002)(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731005)(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731017)
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız"Murat Sancak'ın takımında emeği çok büyük, teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum""1926'da kurulan kulübüz ama tesis ve stadımız yok"(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731013)
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Çok isteyince bazen olmuyor"Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler""Ayağımıza gelen kısmeti teptik"(DGS KODU: 31.07.2020 - Haber Kodu : 200731011)
BAŞAKŞEHİR
19.00 Turuncu lacivertli takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam edecek.