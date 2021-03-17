31. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nı kazananlar açıklandı - Son Dakika

31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Çağdaş ve nitelikli gazetecilerle medya yöneticileri yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen, geçen yıldan itibaren TGC ve Aydın Doğan Vakfının ortak girişimiyle yapılmaya devam eden yarışmaya, iletişim fakültesi öğrencileri yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarındaki projeleri ile katıldı. Seçici kurullar 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesini ödüle değer buldu.

Yarışma kategorilerinde ilk üçe giren öğrenciler ile "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" ödülüne değer bulunan katılımcılar, ödül heykelciliği, para ve hediye çeki ile ödüllendirildi.

Düzenlenen dijital törende açıklanan 31. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ve projeleri şöyle:

"Yazılı Dal: Haber ve Haber Araştırma: 1. Fırat Üniversitesi - Resmiye Tokgöz - Yaşar Kemal'in Göçmenleri: Bulgaristan'dan Diyarbakır'a Göçmenlerin Hikayesi, 2. İstanbul Aydın Üniversitesi - Büşra Özbakan ve Gamze Polat - Göz Dergisi/ İstanbul'un Saklı Bir Modern Sanat Müzesi: İMÇ, 3. Çukurova Üniversitesi - Selman Özdemir - Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynler Mucize Doktor Hakkında Ne Düşünüyor?

Röportaj: 1. İstanbul Üniversitesi - Adnan Deniz - Mavi Ülkenin İnsanları, 2. Üsküdar Üniversitesi - Merve Şişman - Terör Saldırısının Canlı Tanığı: Ahmet Bulut, 3. Çukurova Üniversitesi – Cemalettin Küçükyel – Çukurova Bölgesi'nde Sinema ve Seyir: Adana Şehir Merkezinden Toroslar'a Uzanan Yolculuk

Mizanpaj: 1. Erciyes Üniversitesi – Mehmet Uğur – Ölü Dillerin Üstadı 'Veysel Donbaz', 2. Erciyes Üniversitesi – Kerim Şimşek – Köyde Sosyal Mesafeli Survivor, 3. Çukurova Üniversitesi – Çiğdem Akdoğan – Okuyorum

Fotoğraf: 1. Erciyes Üniversitesi – Yunus Emre Yankın – Yardımsız Deniz Keyfi…, 2. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Guliza Urustambek Kızı – Mehşeri, 3. Erciyes Üniversitesi – Bilal Orhan – 'Satılık' Dünya Mirası

Spor: 1. Gümüşhane Üniversitesi – Vehpi Demir – Yürüyebilmek İçin Yüzdü, Şampiyon Oldu, 2. Çukurova Üniversitesi – Ayça Erterek – Filiz Hoca ve Son Nokta Sporcuları, 3. Çukurova Üniversitesi – Selman Özdemir – Yurtta Heyecanlı Bir Maç Hikayesi

Görsel Dal: Televizyon Haberi: 1. Selçuk Üniversitesi – Jihad Faturrahman, Gül Tekbaş, Rabia Pınar – Verimli Topraklarda Verimsiz Eğitim, 2. Selçuk Üniversitesi – Mustafa Aydın, Gencay Umut Karagöz – Meçhule Giden Bir Yolculuk, 3. Gümüşhane Üniversitesi – Ecem Burcu Güzel, Mustafa Akıncı, Serdar Aslan, Vehpi Demir – Kekemelik Farkındalık Projesi, 3. İnönü Üniversitesi – Habibe Ödemiş – Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti

Belgesel: 1. Erciyes Üniversitesi – Yasin Serindere – Kanalı Beklerken, 2. İstanbul Üniversitesi – Deniz Zeybek, Adnan Deniz – Mavi Ülkenin İnsanları (Yaşar Kemal), 3. Adnan Menderes Üniversitesi – Bayram Küçük – Başka Vatanımız Yok

Kısa Film: 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Aziza Akunova – Akıntı, 2. Anadolu Üniversitesi – Deniz Altun – Asit Yağmuru, 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi – İsmail Kurt – Dönüşüm – Inversion

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Gulnara Aitmamatova - Kayak Yol.

İşitsel Dal: Radyo Haber Spikerliği: 1. Selçuk Üniversitesi – Gül Tekbaş, Eda Kahraman – TrouAntiq, 2. Erciyes Üniversitesi – Halit Örer – Salgında Çocuk Olmak, 3. Erciyes Üniversitesi – Enis Melih Eliaçık – Pandemi Radyo

Radyo Programcılığı: 1. Selçuk Üniversitesi – Mustafa Aydın, Rabia Pınar, Jihad Faturrahman – Saklı Hikayeler, 2. Selçuk Üniversitesi – Pınar Ağca – Bir Nefes, 3. Selçuk Üniversitesi – Sevim Can Erdal – Köklere Dönüş, 3. Fırat Üniversitesi – Yunus Emre Aydın – Boş Fındıkçılar

İnternet Yayıncılığı: İnternet Sitesi: 1. Üsküdar Üniversitesi – Rozerin Özbay, Zeynep Şahin, Ceyda Er, Nilay Soysev – Güneşten Haber Var, 2. Ankara Üniversitesi – Gökay Gürbüz – Ahmet Taner Kışlalı Dijital Arşivi, 3. Atatürk Üniversitesi – Yasin Muhammet Yavuz, Abdulkadir Bayrakdar - Doğrulayanlar

Blog: 1. İstanbul Arel Üniversitesi – Burak Altınok – Sporda Cinsiyetçilik, 2. Üsküdar Üniversitesi – Emre Sertdemir – Emre Sertdemir'in Blogu, 3. Bahçeşehir Üniversitesi – Bilge Nur Ar – Ev Kadınlarının İkinci Vardiyası

Sosyal Medya Projesi: 1. Erciyes Üniversitesi – Atakan Karadeniz – Gözlüklü Muhabir YouTube Kanalı, 2. Erciyes Üniversitesi – Enis Melih Eliaçık – E-spor Gündem, 3. Gümüşhane Üniversitesi – Seda Fırın, Serdar Aslan, Özkan Kılıç, Vehpi Demir – Kekele TV

İnternet Medya Sitesi: 1. Selçuk Üniversitesi – Mustafa Mete Karakuş – CineLog, 2. Üsküdar Üniversitesi – Dilber Dural – Futbolice, 3. Erciyes Üniversitesi – Bilal Orhan, Makbule Aslantaş – Dijital Haber Ağı."