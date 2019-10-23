31 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Türk sporcu sayısı 31'e ulaştı.

Türk sporcuların, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyatları'na katılma mücadelesi sürüyor.

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) kadroyla katılan Türkiye'nin, 33 branşın yanı sıra sportif tırmanış, karate, kaykay ve sörfün olimpik programa ilk kez dahil edildiği Tokyo 2020'de bu sayıyı geçmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar 6 spor dalından 9'u kadın 31 milli sporcu, Tokyo 2020 için kota aldı. Atletizmde 11, yelkende 5, cimnastik, güreş ve yüzmede 4'er, atıcılıkta ise 3 isim Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tokyo 2020 için kota alan Türk sporcular şunlar:

Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli).

Yelken: Ecem Güzel (laser radial), Alican Kaynar (finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (rüzgar sörfü).

Cimnastik: Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet Önder (paralel bar).

Güreş: Rıza Kayaalp (grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (grekoromen 97 kilo), Taha Akgül (serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (serbest stil 57 kilo).

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama).

Atıcılık: İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca).