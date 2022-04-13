31 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI, EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI - Son Dakika

BARTIN'da, tehdit ve silahla yağma suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kayıplara karışan E.Ö. (40), evine dönünce yakalandı.

Bartın'da, tehdit ve silahla yağma suçlarından yargılanan E.Ö., 2010 yılında 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından E.Ö., kayıplara karıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö'nün Kurtköy köyündeki evine geldiğini tespit etti. Harekete geçen Bartın İl Jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde E.Ö.?yü evinde yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö., adliyeye sevk edildi.